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16.12.2024, 09:12

Названы пять стран, которые способны пережить ядерную зиму

Новости Мира 0 615

Группа ученых из новозеландского университета Отаго в ходе масштабных исследований выяснила, что пережить ядерную зиму более или менее успешно смогут только пять островных государств. Своими выводами эксперты поделились с изданием Risk Analysis News, передает hibiny.ru

Фото: rutgers.edu
Фото: rutgers.edu

По мнению ученых, главным условием выживания после ядерной войны станет способность того или иного государства поддерживать свой агросектор в условиях фактического отсутствия солнечного света.

Компьютерное моделирование показало, что в результате полномасштабного ядерного конфликта между Россией и НАТО в атмосферу попадет примерно 150 тераграмм сажи. Это попросту убьет сельское хозяйство в Северном полушарии. В южном оно упадет в лучшем случае на 80%. Зависящие от климата государства в таких условиях просто не выживут.

Ученые уверены, что некоторые островные страны обладают рядом преимуществ на фоне угрозы большой ядерной войны. Исследования показали, что ядерную зиму смогут более или менее успешно пережить как минимум пять стран — Исландия, Соломоновы острова, Вануату, Австралия и Новая Зеландия.

Вышеперечисленные государства смогут преодолеть последствия ядерной зимы благодаря географической обособленности и умению приспосабливать свое сельское хозяйство к самым разнообразным климатическим условиям.

Справка: ядерная зима — гипотетическое радикальное изменение климата Земли из-за выброса в стратосферу огромных объемов сажи после нескольких сотен ядерных взрывов. Предположительно температура на всей планете снизится до арктической буквально за пару лет.

Тем временем в США сделали тревожное заявление о неизбежности ядерной войны.

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