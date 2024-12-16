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16.12.2024, 09:31

Три чашки кофе могут защитить вас от диабета и инсульта

Новости Мира 0 431

Регулярное употребление кофе стало не просто утренним ритуалом для миллионов людей по всему миру, но и предметом внимания множества научных исследований. Последние данные, полученные китайскими учеными, предоставляют доказательства того, что три чашки кофе в день могут играть важную роль в профилактике сахарного диабета второго типа и инсульта. Врач-педиатр, член центра отраслевой экспертизы МАЙ Виктория Шурупова рассказала «Газете.Ru», как кофе помогает в профилактике заболеваний.

Фото: Pexels
Фото: Pexels

«Исследование охватило более 360 тысяч участников, которые регулярно употребляли кофе. Основываясь на их пищевых привычках и медицинских исследованиях, ученые обнаружили, что употребление от 200 до 300 мг кофеина ежедневно (примерно три стандартные чашки кофе) напрямую связано со снижением риска развития сахарного диабета и инсульта. Это открытие имеет особое значение в контексте развернутого современной медициной поиска простых, доступных методов профилактики в условиях глобального увеличения случаев упомянутых заболеваний», — отметила она.

По словам врача, кофе является богатым источником антиоксидантов, включая хлорогеновую кислоту, которая может снижать воспаление и улучшать функцию сосудов. Эти антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы в теле, что предотвращает окислительный стресс и способствует более здоровому кровообращению.

«Кофеин также способствует улучшению метаболизма глюкозы, повышая чувствительность к инсулину и снижая уровень сахара в крови после еды. Это может быть особенно полезно для предотвращения или управления диабетом второго типа», — подчеркнула она.

При этом употребление кофе должно быть умеренным. Избыточное потребление кофеина может привести к таким побочным эффектам, как бессонница, повышенная тревожность и возможные нарушения сердечного ритма. Также стоит учитывать индивидуальную толерантность к кофеину, которая может значительно варьироваться среди различных людей.

«Современные исследования подчеркивают необходимость дальнейшего изучения влияния кофе на здоровье. Важно продолжать наблюдение за долгосрочными эффектами регулярного употребления кофе в различных популяциях, чтобы лучше понять его потенциальные преимущества и риски. В данный момент исследования подтверждают положительные аспекты умеренного употребления кофе. При этом важно подходить к этому напитку с умом и учитывать индивидуальные особенности своего здоровья. При ухудшении самочувствия в ходе регулярного употребления кофе рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете лекарственные препараты», — резюмировала врач.

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