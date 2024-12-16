Премьер-министр Кыргызстана покинул свой пост

Акылбек Жапаров ушел с поста главы кабмина Кыргызстана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.
По данным СМИ, которые ссылаются на источники, это случилось сегодня, 16 декабря.
"Известно, что Акылбек Жапаров написал заявление по собственному желанию", - сообщает СМИ.
Пока не известно, кто станет следующим главой кабинета министров Кыргызстана.
Акылбек Жапаров с 1 июня по 12 октября 2021 года был заместителем председателя кабинета министров. Совмещал должность с руководством Министерством экономики и финансов. С 13 октября 2021-го стал председателем кабмина и руководил администрацией президента.
Ранее сообщалось, что глава Налоговой службы Кыргызстана Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычов были. временно отстранены от должностей на период следственных мероприятий.
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