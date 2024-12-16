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16.12.2024, 10:25

Премьер-министр Кыргызстана покинул свой пост

Новости Мира 0 460

Акылбек Жапаров ушел с поста главы кабмина Кыргызстана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.

Акылбек Жапаров. Фото с сайта 24.kg
Акылбек Жапаров. Фото с сайта 24.kg

По данным СМИ, которые ссылаются на источники, это случилось сегодня, 16 декабря.

"Известно, что Акылбек Жапаров написал заявление по собственному желанию", - сообщает СМИ.

Пока не известно, кто станет следующим главой кабинета министров Кыргызстана.

Акылбек Жапаров с 1 июня по 12 октября 2021 года был заместителем председателя кабинета министров. Совмещал должность с руководством Министерством экономики и финансов. С 13 октября 2021-го стал председателем кабмина и руководил администрацией президента.

Ранее сообщалось, что глава Налоговой службы Кыргызстана Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычов были. временно отстранены от должностей на период следственных мероприятий.

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