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16.12.2024, 16:26

Названы три стрижки, которые старят: какие ошибки делают многие женщины после 45 лет

Новости Мира 0 1 003

Стилисты навали три стрижки, которых стоит избегать женщинам после 45 лет, передает sterlegrad.ru

Фото © depositphotos.com
Фото © depositphotos.com

Стилисты уверяют, что выбор прически должен учитывать возраст, так как стрижки, подходящие молодым девушкам, зачастую не подходят женщинам старше 45 лет. Неправильный выбор прически может не только подчеркнуть возрастные изменения, но и визуально добавить несколько лет. Эксперты назвали три стрижки, которые лучше избегать женщинам зрелого возраста.

Одной из таких стрижек является каскад. Несмотря на то, что пряди у лица могут подчеркнуть природную красоту женщины, они также акцентируют внимание на возрастных изменениях кожи. Завитые кончики волос притягивают взгляд к нижней части лица, которая с возрастом теряет упругость. Для создания объема и многослойности стилисты рекомендуют градуированное каре, которое лучше сочетается с возрастными особенностями.

Еще одной нежелательной прической для зрелых женщин стилисты называют чрезмерно объемные укладки, кудри и начесы. Подобные варианты часто ассоциируются с устаревшими стилями и могут добавить возраст. Оптимальной альтернативой станет стрижка боб с укороченным затылком и удлиненными передними прядями. Такая прическа помогает скорректировать овал лица и визуально омолодить образ.

Также спорным решением для женщин старше 45 лет считаются ультракороткие стрижки и выбритые виски. Стилисты отмечают, что короткие стрижки для зрелых женщин часто переоцениваются. Хотя волосы с возрастом становятся тоньше, у некоторых женщин они сохраняют густоту и силу, что позволяет оставлять длину. Подобные стрижки чаще подходят молодым девушкам или женщинам с ярким, экстравагантным образом, как у Тильды Суинтон. Однако универсальности такой стиль не имеет и может быть неуместным в большинстве случаев.

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