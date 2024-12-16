Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из России

Наталья Высоцкая является дочерью старшего сына Владимира Высоцкого, который появился в браке барда с актрисой Людмилой Абрамовой. Также в этом браке появился и Никита Высоцкий, передает hibiny.ru

Фото: кадр из фильма «Хозяин тайги»

Наталья проживает в США. Ей уже 43 года. До 25 лет внучка Владимира Высоцкого успела попробовать свои силы в разных сферах, от живописи до фотографии. Кроме того, она объездила полмира и нигде не могла найти себе применение.

В начале 2000-х Наталья вернулась в Россию, однако позже снова уехала в США. Неожиданно для самой себя и семьи внучка Высоцкого стала частью еврейской общины, которая находилась в Питтсбурге.

Там она встретила своего будущего мужа Шломо Теплицки. С момента замужества многое изменилось. Внучка Высоцкого не только поменяла фамилию, но и имя. Теперь ее зовут Нааме.





Фото: соцсети

Согласно Дзен-каналу «Культорология», ортодоксальные евреи живут буквально в своем мире: они не читают СМИ и имеют свои обряды и привычки. Изначально Нааме учила детей в школе, а позже стала заниматься воспитанием лишь своих.

Снимки внучки Высоцкого изредка появляются в соцсетях. Выглядит она вполне счастливой.

Ранее мы сообщали, что сын Владимира Высоцкого рассказал, какой была бы реакция его знаменитого отца на проведение СВО.