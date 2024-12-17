18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.49
547.88
5.06
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
16.12.2024, 19:00

Башар Асад сделал первое заявление после побега из Сирии

Новости Мира 0 521

Экс-президент Сирии Башар Асад сделал первое заявление после побега из своей страны, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал Baza. Он заявил, что покинул Сирию "когда пали последние позиции армии".

Экс-президент Сирии Башар Асад ©️ x.com
Экс-президент Сирии Башар Асад ©️ x.com

Заявление Башара Асада выпустила его канцелярия. В нем он описал свои последние дни перед падением режима. Асад уверяет, что он оставался в Дамаске до утра 8 декабря, до тех пор, пока силы сирийской оппозиции не зашли в город.

"После я переехал в Латакию, чтобы оттуда координировать армию и российских союзников. По прибытию на авиабазу в Хмеймим стало понятно, что войска ушли с боевых позиций и армия пала. Ситуация стала ухудшаться, российскую базу атаковали беспилотники. Вечером 8 декабря Москва обратилась к командованию базы, чтобы они организовали немедленную эвакуацию в Россию. Это произошло после краха армии и всех госинститутов", - говорится в заявлении Асада.

По версии Асада, он "никогда не думал уйти в отставку или искать убежища".

Канцелярия Асада отметила, что сделала эту публикацию в соцсетях "после нескольких безуспешных попыток опубликовать заявление в арабских и международных СМИ".

8 декабря Башар Асад ушел с должности президента Сирии и покинул страну. Таким образом, в Сирии рухнул режим партии "Баас", правивший с 1963 года.

Власть в Сирии захватила исламская группировка суннитского тока "Хайят Тахрир аш-Шам" (организация запрещена в Казахстане) во главе с Абу Мухаммад аль-Джулани.

Ранее сообщалось, что получивший политическое убежище в России бывший президент Сирии Башар Асад может поселиться в Москве.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Вниманию водителей: на дорогах Мангистау запустили «Оракул»Общество
30.11.2024, 13:26 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0
Казахстанская предпринимательница осталась без средств в Украине из-за долга в 5 тенгеНовости Казахстана
01.12.2024, 12:01 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...