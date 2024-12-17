Башар Асад сделал первое заявление после побега из Сирии

Экс-президент Сирии Башар Асад сделал первое заявление после побега из своей страны, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал Baza . Он заявил, что покинул Сирию "когда пали последние позиции армии".

Экс-президент Сирии Башар Асад ©️ x.com

Заявление Башара Асада выпустила его канцелярия. В нем он описал свои последние дни перед падением режима. Асад уверяет, что он оставался в Дамаске до утра 8 декабря, до тех пор, пока силы сирийской оппозиции не зашли в город.

"После я переехал в Латакию, чтобы оттуда координировать армию и российских союзников. По прибытию на авиабазу в Хмеймим стало понятно, что войска ушли с боевых позиций и армия пала. Ситуация стала ухудшаться, российскую базу атаковали беспилотники. Вечером 8 декабря Москва обратилась к командованию базы, чтобы они организовали немедленную эвакуацию в Россию. Это произошло после краха армии и всех госинститутов", - говорится в заявлении Асада.

По версии Асада, он "никогда не думал уйти в отставку или искать убежища".

Канцелярия Асада отметила, что сделала эту публикацию в соцсетях "после нескольких безуспешных попыток опубликовать заявление в арабских и международных СМИ".

8 декабря Башар Асад ушел с должности президента Сирии и покинул страну. Таким образом, в Сирии рухнул режим партии "Баас", правивший с 1963 года.

Власть в Сирии захватила исламская группировка суннитского тока "Хайят Тахрир аш-Шам" (организация запрещена в Казахстане) во главе с Абу Мухаммад аль-Джулани.

Ранее сообщалось, что получивший политическое убежище в России бывший президент Сирии Башар Асад может поселиться в Москве.