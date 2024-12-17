"Я часто плакал": Усик признался в воровстве и рассказал о детстве

Украинский боксер Александр Усик поделился воспоминаниями из детства, в том числе об эпизодах с воровством. Слова спортсмена из интервью Daily Mail приводит Sport24.ua , передает NUR.KZ

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Усик родился в Симферополе, где окончил школу. Также несколько лет в детстве он жил в родном селе матери в Черниговской области.

"Мы воровали яблоки, воровали шоколадки, воровали торты, воду. Сейчас я понимаю, что воровать плохо, но тогда... Теперь мой сын Кирилл говорит мне: "Эй, тату, я хочу украсть шоколадку". Я говорю ему: "Нет, у тебя есть деньги, чтобы заплатить за нее. Я дам тебе деньги, чтобы заплатить за нее".

Он говорит: "Нет, я хочу украсть". Я говорю: "Нет, это плохо. Почему? Мы верим в бога, Иисуса. У нас есть 10 заповедей. Одна из них – не укради", — рассказал Усик.

Также чемпион мира в тяжелом весе отметил, что детство серьезно повлияло на его становление.

"На ферме я делал все, что мог. Продавал мороженое, абрикосы, персики, ухаживал за скотом. Я не стесняюсь этого. Это помогло мне стать тем, кем я есть, и я сделал это, чтобы моя семья могла выжить. Это было всем для меня.

Я помню, как ребенком я был в поле. Я часто плакал. Но это было не потому, что я потерпел поражение. Эти слезы были от моей воли убежать от той жизни и построить что-то лучшее", — признался Усик.

Напомним, в ночь на 22 декабря по казахстанскому времени украинец будет защищать чемпионские пояса в реванше с британцем Тайсоном Фьюри.