Стало известно о бойкоте Пугачевой в Израиле

Бизнеследи, актриса и певица Алена Кравец сообщила, что олигархи Рублевки, проживающие в Израиле , объявили бойкот бывшей примадонне российской эстрады Алле Пугачевой . Об этом она рассказала в интервью aif.ru, передает Lenta.ru

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

По словам бывшей подруги Пугачевой, раньше артистку часто нанимали на корпоративы, но затем изменили отношение к ней из-за политической позиции и супруга-иноагента Максима Галкина.

«Пугачева не в тренде, кому нужна фанера за несколько миллионов. Да и никто не хочет связываться с женой иноагента, это репутационные потери. Тех, кто оскорбляет Россию, наши в Израиле жестко бойкотируют, предателей не любят нигде», — заявила она.

Ранее стало известно, что Пугачева отменила два корпоратива из-за страха оскандалиться. Ей пришлось отказать двум крупным заказчикам.