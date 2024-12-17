Во всем мире фиксируется ухудшение психического здоровья

Повсеместно наблюдается ухудшение психического здоровья, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Агентство приводит в материале информацию британской газеты Financial Times.

"Пандемия психологических расстройств охватывает людей в трудоспособном возрасте по всему миру... Факторы, вызывающие глобальный кризис психического здоровья, варьируются от стоимости жизни до повсеместного использования соцсетей", - говорится в публикации.

Как отмечает издание со ссылкой на исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), длительное ухудшение психического здоровья усугубилось из-за коронавируса.

"Мы еще не вернулись к уровню, существовавшему до пандемии", - приводит газета слова специалиста по психическому здоровью из ВОЗ Дэна Чисхолма.

По данным ВОЗ и Международной организации труда, на которые ссылается издание, ежегодно из-за депрессии и тревоги люди теряют около 12 миллиардов рабочих дней. Ущерб для мировой экономики оценивается в триллион долларов.