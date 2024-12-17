Как долго кошки помнят своих хозяев: эта информация вызовет у вас улыбку

Память кошки делится на краткосрочную и долгосрочную. Долгосрочная при этом составляет порядка 10 лет, пишет ixbt.com со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте phys.org , передает hibiny.ru

Фото с сайта hibiny.ru

Запоминают домашние животные как положительные, так и отрицательные эмоции, происходившие с ними в жизни. Поэтому хозяина, который о них заботился, они не забудут, даже если некоторое время не будут его видеть, что является для владельцев четвероногих хорошей новостью.

Однако касается отменная память представителей семейства кошачьих и проявленной по отношению к ним агрессии — помнить жестокость домашние питомцы при желании будут очень долго, что может отражаться на их поведении.

При этом в исследовании ученых говорится, что коты помнят не только человека и запах, который он имеет, но и голос хозяина, причем распознают его четвероногие даже в том случае, если он звучит на расстоянии.

Ранее мы писали, какая странная привычка кошки говорит о большой любви к хозяину.