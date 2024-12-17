Трагедия в американской школе: стрелком оказалась 15-летняя девочка

Полиция установила личность подозреваемой, открывшей стрельбу в христианской школе города Мэдисон американского штата Висконсин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на CNN .

Фото: Morry Gash/AP

Как заявил начальник местной полиции Шон Барнс, власти опознали 15-летнюю Натали Рапнов, которая представилась как Саманта и открыла стрельбу в школе. По данным полиции, Натали скончалась от огнестрельного ранения, которое нанесла сама себе по дороге в больницу.

Отец девочки сотрудничает с полицией. Правоохранители пытаются определить, мог ли он знать о планах дочери.

Известно, что о стрельбе в школе сообщил ученик второго класса. Он позвонил в 911 в 10:57.

"Стрельба произошла в классе, в учебном зале для учеников смешанных классов", - сказал Шон Барнс на пресс-конференции в понедельник утром.

Сейчас школа Abundant Life находится под наблюдением полиции.

Имена жертв пока не раскрывают. Полиция хочет убедиться, что никто из родных не против их обнародования.

По последним данным, двое из шести пострадавших находятся в критическом состоянии. Это учащиеся школы. Учитель и трое учеников получили неопасные для жизни травмы, и двое из них были выписаны.

Напомним, ранее стало известно, что подросток устроил стрельбу в христианской школе города Мэдисон американского штата Висконсин, в результате чего погибли как минимум два человека.

Начальник полиции Мэдисона Шон Ф. Барнс заявил, что офицеры, прибывшие на место стрельбы, не применяли оружие. Он уточнил, что подозреваемый - подросток, предположительно ученик этой школы. Барнс не раскрыл дополнительных деталей инцидента, но назвал этот день "очень печальным" для города и всей страны.

Газета со ссылкой на пресс-службу Белого дома пишет, что президент США Джо Байден был проинформирован о случившемся. Отмечается, что высокопоставленные чиновники находятся в контакте с местными властями в Мэдисоне и готовы предоставить необходимую помощь.