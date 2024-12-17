Последние минуты жизни бывшего мужа Седоковой попали на видео

Бывший муж Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма перед смертью ходил со стаканом в руке. Последние минуты жизни публикует Telegram-канал Mash .

Фото: «Чемпионат»

По информации источника, 16 декабря около 23:30 по московскому времени баскетболист со стаканом в руке подошел к подъезду дома на Звенигородском шоссе. Отмечается, что он долго не мог зайти внутрь, шатался и записывал голосовые сообщения в слезах.

Ранее Тимма был найден мертвым в Москве. Причиной смерти спортсмена стало самоубийство. Рядом с телом баскетболиста лежал телефон, на заставке — номер Седаковой и просьба ей позвонить.

Анна Седакова и Янис Тимма заключили брак 6 сентября 2020 года. В октябре 2024 года певица подала на развод. В декабре они развелись.