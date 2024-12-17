Мужчина пошел на рыбалку и нашел кокаин на $1,7 млн

Фото: Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

СМИ сообщают, что общий вес найденного рыбаком кокаина составляет 35 килограммов. По словам шерифа Уэйна Айви, наркотики «случайно упали с задней части лодки» местного жителя во время прогулки по живописному побережью.

Шериф отметил, что рыбак поступил правильно, вернув найденные наркотики, на упаковке которых был изображен логотип в виде скорпиона. В полиции также предоставили инструкции для возможного владельца кокаина, предложив ему обратиться в Службу уголовных расследований, чтобы заявить свои права на собственность и разобраться в ситуации в правовом поле.

Ранее австралийская полиция изъяла кокаин на $500 млн после поломки судна с грузом. В результате были задержаны одиннадцать мужчин и двое несовершеннолетних, среди которых находятся как члены экипажа, так и предполагаемые сообщники на берегу.