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17.12.2024, 16:03

«Ни за какие деньги!»: Брэд Питт не захотел сниматься в фильме с Джоли за 60 млн долларов

Новости Мира 0 670

Голливудский актёр Брэд Питт отказался от съемок в фильме с бывшей женой Анджелиной Джоли. Об этом стало известно от Daily Mail, передает hibiny.ru

Фото: кадр из фильма "Мистер и миссис Смит" (18+)
Фото: кадр из фильма "Мистер и миссис Смит" (18+)

Продюсер Дэнни Росснер предложил актёрам 60 млн долларов, чтобы они вместе снялись в его новом фильме. В сюжете описана любовная история, которая разворачивается в Каннах во время Второй мировой войны. Однако даже многомиллионный гонорар не заставил Питта принять это предложение.

«Они злейшие враги, поэтому Брэд ни за что не опустится до того, чтобы обсуждать воссоединение с Энджи на экране даже за большие деньги», — сообщил представитель артиста.

Анджелина Джоли попросту промолчала на призыв режиссёра.

Справка: Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съёмках фильма «Мистер и миссис Смит» (18+). В 2005 году у пары родилась совместная дочь Шайло. В 2014 году Джоли и Питт связали себя узами брака. В 2019 году брак был официально расторгнут.

Однако после этого бывшие супруги изрядно потрепали друг другу нервы в многочисленных судебных разбирательствах. В частности, Джоли винила Питта в домашнем насилии. Актёр обвинил бывшую супругу в сговоре с русским олигархом.

Ранее «Хибины» сообщали, что дочь Анджелины Джоли заподозрили в алкоголизме из-за «нетрезвого вида».

До этого Джоли вышла в свет в модном образе, но встревожила поклонников.

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