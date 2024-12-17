18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.66
550.21
5.09
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
17.12.2024, 17:35

Кого и что нельзя фотографировать

Новости Мира 0 632

Фотография уже давно стала частью нашей повседневной жизни. Однако эзотерики предостерегают. По их данным, каждый предмет обладает собственной энергетикой, сообщает Zakon.kz.

Фото: pexels
Фото: pexels

Несмотря на то, что после доводов специалистов мало кто откажется от использования камеры, стоит помнить о некоторых ограничениях, чтобы минимизировать возможный негативный эффект.

Что запрещено фотографировать

Спящих людей

Особенно уязвимы маленькие дети. Их чистая энергетика может стать легкой добычей для потусторонних сил. Считается, что глаза человека должны быть открыты, чтобы противостоять негативу.

Зеркала и их отражения

Зеркала во многих культурах ассоциируются с переходами в другие миры. Особую опасность представляют два зеркала, стоящие напротив друг друга, создавая так называемый "коридор отражений".

Усопших

Приметы предупреждают: фотография умершего может привязать его душу к месту, где сделан снимок. Это может стать причиной странных явлений в доме. Если такие фото сделаны, как отмечено в публикации издания Стерлеград, их рекомендуется хранить отдельно от других изображений.

Черных кошек

Несмотря на способность кошек очищать дом от негатива, их фотографирование, особенно в спящем состоянии, может привлечь потусторонние силы.

Заброшенные здания

Такие места наполнены отрицательной энергетикой, которая может передаться фотографии. Хранение таких снимков в доме может негативно сказаться на общем энергетическом фоне. Лучше держать такие изображения в нежилых помещениях, таких как гараж или кладовая.

Также эксперты составили список полезных советов для фотографов.

  • Не дарите свои фотографии тем, с кем у вас сложные отношения. Это может стать причиной порчи.
  • Открытые снимки в социальных сетях лучше ограничивать настройками приватности.
  • Не храните фотографии врагов или недоброжелателей. Это может влиять на ваше настроение и общее состояние.

Ранее эксперты рассказали, почему живая елка на Новый год опасна: ее приобретение может стать причиной нежелательного "соседства" с различными насекомыми и грибками.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Вниманию водителей: на дорогах Мангистау запустили «Оракул»Общество
30.11.2024, 13:26 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...