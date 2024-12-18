Назван овощ, который содержит кальция в два раза больше, чем молоко - кости будут прочнее стали

Молоко и молочные продукты — далеко не самые главные источники кальция для организма человека, как принято считать. Соучредитель компании Supernormal, занимающейся выращиванием органических продуктов, Альмудена Пенья в интервью порталу Bristolpost.co.uk отметила, что капуста кале содержит 250 миллиграммов кальция на 100 граммов. Это в два раза больше, чем в молоке, передает hibiny.ru

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Она отметила, что регулярное употребление этого овоща снижает холестерин, артериальное давление и уровень сахара в крови. С капустой можно приготовить множество разнообразных блюд: от салатов и до супов и паст.

При умеренном употреблении в составе сбалансированной диеты продукт не представляет никакой угрозы для здоровья. Но чрезмерное употребление может привести к нарушению функции щитовидной железы, предупредила специалист.

Более того, людям, принимающим определённые лекарства, следует проявлять осторожность из-за высокого содержания витамина К, резюмировала Пенья.

Справка: Капуста кале (кудрявая капуста) — однолетнее овощное растение. В пищу употребляются в основном листья, так как стебель обычно считается слишком твёрдым. Её можно есть сырой, варёной, запечённой или приготовленной на пару.

Статья носит информационный характер. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Ранее доктор медицинских наук Грегер заявил, что капуста кале может быть отличной профилактикой рака.

До этого врач Сабгир сообщил, что капуста кале снижает уровень холестерина.