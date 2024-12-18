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18.12.2024, 09:13

Земля нагревается стремительнее, чем ожидалось: «Бежать некуда»

Новости Мира 0 500

В ближайшие 20 лет Земля, вероятно, нагреется на 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Таким образом, это случится на 10 лет раньше, чем ожидалось прежде, пишет Daily Mail со ссылкой на тревожный доклад ООН, который эксперты неформально назвали «красным кодом для человечества».

Фото с сайта hibiny.ru
Фото с сайта hibiny.ru

Уже сегодня мы наблюдаем температурные рекорды и катастрофические погодные явления в разных точках планеты. А в обозримом будущем, по мнению ученых, волны жары, наводнения и засухи станут еще более частыми и интенсивными.

По сведениям авторов доклада, последние 5 лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений с 1850 года. При этом с 1970 года рост глобальной температуры на поверхности нашей планеты происходил быстрее, чем за любой другой 50-летний период за последние 2000 лет.

«Станет еще хуже, это гарантированно. Я не вижу ни одного безопасного места [на Земле]. Некуда бежать, негде спрятаться», — прокомментировал данные доклада его соавтор старший научный сотрудник по климату Национального центра атмосферных исследований США Линда Мирнс.

Вместе с тем, ученые, которые принимали участие в составлении документа, пояснили, что значения в 1,5°C или даже 2 °C — это все еще не тот предел, с которого мир окончательно сорвется в пропасть. Но, подчеркнули они, каждое — даже самое малое — повышение имеет значение, а потому задача человечества — стараться максимально сдерживать этот рост.

Ранее исследователи обнаружили, что глобальное потепление в прямом смысле тормозит нашу планету.

И обнаружили, что «неправильные» деревья нагревают по ночам города.

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