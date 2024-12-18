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18.12.2024, 10:23

Почти 300 чиновников уволили за лень и безответственность в Узбекистане

Новости Мира 0 459

В Узбекистане уволили почти 300 чиновников экономического сектора за лень и безответственность. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиеев, передает Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

По словам Мирзиеева, некоторые руководители продолжают считать, что проблемы в махаллях (районах) носят временный характер и решатся сами собой. Он отметил, что за халатность и пассивность 297 чиновников лишились своих постов. На их место назначены "молодые предприимчивые кадры с современным мышлением, умеющие внедрять новые идеи и добиваться результатов".

"Вы сами видите, как стремительно усложняется мировая политическая и экономическая ситуация. Возникают новые угрозы. Если мы не найдем ответы на них сегодня, завтра будет слишком поздно", - заявил Мирзиеев.

Напомним, ранее в Казахстане нескольких должностных лиц в области Абай наказали, а главу коммунального предприятия уволили за срыв отопительного сезона.

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