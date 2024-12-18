Стюардесса застыла в ужасе: необычный пассажир удивил соцсети

Необычный пассажир вызвал неоднозначную реакцию в сети. Одни пользователи писали, что хотели бы оказаться на месте его соседа, другие же посчитали это неприемлемым.

"Такое животное должно лететь в грузовом отсеке", – написал один из комментаторов.

В то же время другой пользователь шутливо заметил:

"Молился бы, чтобы он сел рядом со мной!"

Инцидент произошел на фоне изменений в авиационных правилах, введенных министерством транспорта США в прошлом году. Новые регуляции ужесточили требования к животным, которых пассажиры пытаются провести как "эмоциональную поддержку". Теперь для таких случаев требуется заранее предоставлять формы, подтверждающие подготовку питомца. Это стало ответом на случаи, когда на борт пытались провести павлинов, свиней, миниатюрных лошадей и даже индеек.

Однако ужесточение правил вызвало споры, особенно среди людей с особыми возможностями здоровья, которым действительно необходимы обученные служебные животные. Например, 21-летняя слепая Элизабет Шоэн рассказала СМИ, что ее собаку-поводыря не пустили на рейс в Бостон из-за проблем с подачей документов.

"Если вы отказываете моей собаке, вы отказываете мне", – заявила она.

В результате Шоэн пришлось потратить дополнительные 400 долларов, чтобы улететь другим рейсом.