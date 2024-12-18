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18.12.2024, 11:35

Стюардесса застыла в ужасе: необычный пассажир удивил соцсети

Новости Мира 0 620

Пассажир, взявший на борт самолета огромного датского дога в качестве "эмоциональной поддержки", стал звездой соцсетей после того, как видеоролик с удивленной реакцией стюардессы разлетелся в сети, передает Tengri Travel со ссылкой на Daily Mail.

Фото с сайта tengritravel.kz
Фото с сайта tengritravel.kz

На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, как внушительных размеров пес заполняет пространство салона небольшого самолета с двумя рядами кресел. Автор видео с иронией подписал пост: "Общество: подержи мое пиво", подразумевая, что границы допустимого для "животных-компаньонов" стали размытыми.

В другом ролике видно, что догу было предоставлено отдельное место, и его морда возвышается над спинками кресел в хвосте самолета.

Необычный пассажир вызвал неоднозначную реакцию в сети. Одни пользователи писали, что хотели бы оказаться на месте его соседа, другие же посчитали это неприемлемым.

"Такое животное должно лететь в грузовом отсеке", – написал один из комментаторов.

В то же время другой пользователь шутливо заметил:

"Молился бы, чтобы он сел рядом со мной!"

Инцидент произошел на фоне изменений в авиационных правилах, введенных министерством транспорта США в прошлом году. Новые регуляции ужесточили требования к животным, которых пассажиры пытаются провести как "эмоциональную поддержку". Теперь для таких случаев требуется заранее предоставлять формы, подтверждающие подготовку питомца. Это стало ответом на случаи, когда на борт пытались провести павлинов, свиней, миниатюрных лошадей и даже индеек.

Однако ужесточение правил вызвало споры, особенно среди людей с особыми возможностями здоровья, которым действительно необходимы обученные служебные животные. Например, 21-летняя слепая Элизабет Шоэн рассказала СМИ, что ее собаку-поводыря не пустили на рейс в Бостон из-за проблем с подачей документов.

"Если вы отказываете моей собаке, вы отказываете мне", – заявила она.

В результате Шоэн пришлось потратить дополнительные 400 долларов, чтобы улететь другим рейсом.

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