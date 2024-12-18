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18.12.2024, 12:15

В подрыве российского генерал-лейтенанта Кириллова подозревают гражданина Узбекистана

Новости Мира 0 668

Следственный комитет России сообщил о задержании 29-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, передает Tengrinews.kz.

Игорь Кириллов. Фото: mil.ru
Игорь Кириллов. Фото: mil.ru

Задержанный доставлен к следователю, с ним проводятся следственные действия.

"В ходе допроса он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов. В целях наблюдения за местом проживания военнослужащего им был арендован автомобиль каршеринга, где он установил камеру видеонаблюдения. Съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн-режиме в город Днепр. После того как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие", - говорится в распространенном сообщении.

За совершение этого преступления исполнителю гарантировалось денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и выезд в одну из европейских стран для проживания. Следственный комитет устанавливает других лиц, причастных к организации этого преступления.

Напомним: вчера стало известно, что в Москве на Рязанском проспекте произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Одним из погибших оказался начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Второго погибшего опознали как водителя Кириллова. Он приехал за начальником около 6 утра, чтобы отвезти на работу.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
ДБ. Никакого вознаграждения и не планировалось, только пуля. В итоге; взял на себя тяжкий грех, выполнил задание украинских спецслужб, получил пожизненное, подгадил жизнь узбекским гастербайтерам в России
18.12.2024, 12:29
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