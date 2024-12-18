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18.12.2024, 13:34

Мозг меняется: Врач перечислил группы лекарств, которые могут вызвать деменцию

Новости Мира 0 644

Лекарственные препараты зачастую не только лечат, но и калечат. Некоторые лекарства при регулярном приеме увеличивают риск развития деменции. О них рассказал врач-анестезиолог Зейн Хасан, пишет doctorpiter.ru. Есть 4 опасных типа препаратов, передает hibiny.ru

Фото: themighty.com
Фото: themighty.com

«Проблема почти всех этих лекарств заключается в том, что они обычно влияют на мозг. Все, что успокаивает мозг в течение длительного периода времени, включая анестезию, может вызвать деменцию», — объяснил врач.

Лекарства от аллергии. Подобные препараты могут обладать седативным эффектом. Они блокируют работу вещества, блокирующего передачу сообщений в нервной системе, из-за чего растет риск появления слабоумия.

Опиаты и опиоиды. Эта группа препаратов используется по назначению врачей для послеоперационного обезболивания. Они негативно влияют на мозг.

Средства от изжоги. Такие лекарства снижают кислотность в желудке, но увеличивают количество бета-амилоида в мозге, из-за которых растет риск слабоумия.

Депрессанты и антидепрессанты. Эти средства влияют на психическое возбуждение, воздействуя на активность ЦНС. Они могут вызывать деменцию.

Статья носит информационный характер. Не является медицинским назначением. Требуется консультация специалиста.

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