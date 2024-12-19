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19.12.2024, 08:04

В Ростовской области после атаки дронов загорелся крупнейший НПЗ на юге России

Новости Мира 0 744

На Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание, вызванное атакой беспилотного летательного аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, передает "Газета.RU"

Фото: Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press
Фото: Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

На место происшествия оперативно выехали аварийно-спасательные подразделения. Информация о возможных пострадавших пока уточняется.

По словам Слюсаря, инцидент произошел около полуночи. Он также сообщил, что на территории Ростовской области в тот же вечер были сбиты семь беспилотников — шесть в Таганроге и один в Батайске. В результате атак пострадавших не выявлено. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

Telegram-канал Mash писал, что беспилотники также летят в сторону аэродромов в Таганроге и Батайске. Губернатор Слюсарь рассказал, что силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников в этих городах.

Новошахтинский завод нефтепродуктов является одним из ключевых производителей топливной продукции на юге России. Завод занимается переработкой нефти и производством нефтепродуктов, таких как бензин, дизельное топливо и другие нефтехимические продукты. Он играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности области и страны в целом. Завод обладает современными технологиями и оборудованием для переработки нефти, а также развитой инфраструктурой для хранения и транспортировки продукции.

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