Военный эксперт раскрыл тайну загадочной “радиостанции Судного дня“ УВБ-76

Загадочная российская радиостанция УВБ-76 (она же "радиостанция Судного дня", или Жужжалка), над предназначением которой энтузиасты бьются вот уже много лет, не имеет никакого отношения к силам ядерного сдерживания, в частности, к системе "Периметр" (по западной классификации - "Мертвая рука"). Об этом "Парламентской газете" рассказал председатель Комитета Госдумы по обороне, военный эксперт Андрей Картаполов, передает Tengri Life .

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Коротковолновая радиостанция УВБ-76, предположительно, начала работать в 1976 году. Она вещает круглосуточно, но почти весь ее эфир - радиолокационное "жужжание". Ее можно услышать на частоте 4625 кГц (также радио доступно онлайн). Точное назначение радиостанции остается неизвестным.

Иногда в эфире станции звучат короткие сообщения с числами и не связанными друг с другом словами (часто - именами), из первых букв которых складываются отдельные слова. Среди слов могут встречаться как осмысленные - "неупругий", "хватание", "бильярд" и даже зловещее "геенна", так и несуществующие: "кубокит", "пупсокот", "пактобей" и "таймобобр".

Порой на частоте вещания станции ловили и другие передачи, например фоновые шумы и разговоры, которые позволяют предположить, что дежурный сигнал не генерируется автоматически, а исходит от некоего постоянно работающего устройства, а передатчик установлен перед микрофоном, а также обрывки фраз или даже отрывок "Лебединого озера".

11 декабря 2024 года радиостанция УВБ-76 передала сразу 24 сообщения. А вечером 17 декабря в эфир включили несколько музыкальных композиций. Авторы группы "ВКонтакте", посвященной работе станции, считают, что в эфир прорвались радиохулиганы.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, допустил, что УВБ-76 может быть какой-то заброшенной радиостанцией.

"Возможно, она вещает на своей частоте, что называется, по кругу, как магнитофон. А закодированные сообщения могут быть не более чем происками все тех же радиохулиганов, которые наткнулись на нее когда-то и решили нагнать таинственности", - заявил Дандыкин.

На Западе выдвинули версию, что УВБ-76 подключена к системе "Периметр", которая отвечает за автоматическое нанесение ответного ядерного удара в случае гибели командования, способного отдать подобный приказ. По версии журналистов, именно этим объясняется жужжание, которое транслируется на частоте вещания станции: если сигнал прервется, система активируется.

"Нет, поверьте мне, ни к какой системе "Периметр", равно как и к системе ядерного щита в принципе, УВБ-76 отношения не имеет. У этой радиостанции действительно есть своя функция и своя достаточно важная задача, но с ядерными силами сдерживания они никак не связаны", - пояснил Картаполов.

Он прокомментировал и недавнюю активизацию УВБ-76, вызвавшую новый всплеск интереса к загадочной станции. По словам председателя Комитета по обороне, сообщения, которые она передавала на днях, были не более чем проверкой ее работоспособности.

"Поэтому я бы посоветовал не нагнетать панику и не искать тайных смыслов там, где их нет", - заключил парламентарий.

Впрочем, истинное предназначение УВБ-76 Картаполов, как человек, облеченный военной тайной, раскрывать не стал.