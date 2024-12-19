Россиянка получила удар дверью на входе в метро и упала замертво

В Санкт-Петербурге 39-летняя женщина получила удар дверью на входе в метро на станции «Пролетарская» и упала замертво, об этом стало известно «Фонтанке», передает Lenta.ru

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

По сведениям издания, врачи зафиксировали у россиянки закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылочной области головы.

В пресс-службе Петербургского метрополитена отметили, что пассажирке стало плохо при входе в здание. «Сотрудники оперативно подошли к упавшему пассажиру и вызвали скорую помощь», — заверили там.

Горожанку доставили в больницу в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию, но несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось. Предварительно, у женщины разорвался кровеносный сосуд.

Ранее в Петербурге девушка заявила о напавшем на нее со шприцем незнакомце в метро.

Пассажирка поднималась на эскалаторе и почувствовала что-то похожее на укол. Она обернулась и заметила мужчину, который засуетился. По словам петербурженки, незнакомец продолжил ее преследовать и после выхода из подземки.