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19.12.2024, 13:39

Кадыров: Назвавшие детей в честь героев Чечни получат 500 тысяч рублей

Новости Мира 0 562

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жители Чечни, назвавшие детей в честь чеченских героев, получат по 500 тыс. рублей, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Кадырова.

Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan

Кадыров провел совещание по итогам года истории республики и заслушал отчеты руководителей госорганов. После этого глава республики дал поручения.

"Поручил определить дату до окончания года для проведения акции. Родители появившихся на свет в этот день малышей, назвавшие младенцев в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей (2,5 млн тенге – прим. ред.)", – написал Кадыров.

Он также призвал жителей региона оказать содействие в сборе важных исторических предметов и передать имеющиеся у них вещи в региональные музеи.

"Это позволит не только сохранить нашу историю, но и сделать ее доступной для будущих поколений", – заявил глава Чечни.

РБК пишет, что аналогичную акции в Чечне проводили неоднократно. Последняя состоялась осенью 2020 года. Родители, которые назвали детей, родившихся с 28 октября до ночи 29 октября, в честь пророка Мухаммеда или членов его семьи, получили по 100 тыс. рублей (505 тыс. тенге). Мероприятие проводили и в 2019 году, однако тогда участие принимали только семьи, в которых родились мальчики.

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