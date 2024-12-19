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19.12.2024, 16:11

Бессонница в прошлом: назван фрукт-снотворное

Новости Мира 0 1 254

Среднестатистический взрослый человек нуждается в ежедневном ночном сне продолжительностью от 7 до 9 часов. Однако каждый третий испытывает трудности как с засыпанием, так и с качествам сна. Бессонница — настоящий бич современности, передает hibiny.ru

Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

Выяснилось, что улучшить сон можно самостоятельно, включив в вечерний рацион определённые продукты, стимулирующие выработку «сонного» гормона — мелатонина. Специалисты клиники по борьбе с проблемами сна Silent Night Therapy назвали один из таковых.

«Перекусите кусочками ананаса, когда вечер подходит к концу», — говорится в публикации клиники.

Этот тропический фрукт богат витамином С и магнием, а также ферментом под названием бромелайн — все эти вещества успокаивают, снимают воспаления и расслабляют мышцы, что и улучшает засыпание.

Рекомендация экспертов подкреплена исследованием группы ученых во главе с Манитом Сае-Тео, которое было опубликовано в Journal of Pineal Research в 2013 году. В нем говорится, что ананас, наряду с другими фруктами, значительно повышает уровень мелатонина в организме. Его нужно употреблять за 1−2 часа до сна для борьбы с периодической бессонницей.

«Самая высокая концентрация мелатонина в сыворотке крови наблюдалась через 120 минут после употребления фруктов», — отмечают исследователи. Лидерами по повышению мелатонина в сыворотке крови оказались ананас, апельсин и банан.

Статья носит информационный характер. Требуется консультация специалиста.

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