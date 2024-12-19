Стрельба произошла в здании парламента Абхазии, погиб депутат

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Как пишут местные Telegram-каналы, в парламенте обсуждали законопроект о запрете майнинга. В ходе заседания депутаты Адгур Харазия и Кан Кварчия вступили в перепалку, в результате Адгур достал оружие и открыл стрельбу.

В результате стрельбы пострадали депутаты Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия. Позже появилась информация, что Голандзия скончался.

Исполняющий обязанности главы МВД Абхазии Роберт Киут сообщил, что подозреваемый в стрельбе депутат Адгур Харазия сбежал с места происшествия, а Кан Кварчия был ранен и находится в реанимации. Угрозы его жизни нет.

Напомним, в ноябре в Абхазии произошли массовые беспорядки, организованные оппозицией. Причиной стал спор вокруг соглашения с Россией об инвестициях, которое планировал рассмотреть абхазский парламент.

Протестующие штурмовали правительственные здания и потребовали отставки президента. В итоге глава республики Аслан Бжания ушел в отставку, а досрочные выборы назначили на 15 февраля.

Отметим, что Абхазия - частично признанное государство в Закавказье, провозглашенное на международно признанной территории Грузии в ходе грузино-абхазского конфликта. Независимость республики признана пятью государствами (Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия). При этом в документах ООН Абхазия рассматривается как территория Грузии.