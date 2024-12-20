Студентка сказала «да» телефонному роботу и осталась без миллионов рублей

В Екатеринбурге 19-летняя студентка местного института МЧС утвердительно ответила на звонок телефонного робота, после чего в течение нескольких дней лишилась крупной суммы. Об этом сообщает издание «E1.ru» со ссылкой на знакомую потерпевшей, передает "Газета.RU"

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По словам собеседницы издания, девушке поступил звонок от робота, который задал вопрос, хочет ли она зарабатывать на инвестициях. После ответа «да» со студенткой связалась неизвестная — она убедила ее скачать приложение и положить туда небольшую сумму. Несколько дней программа показывала екатеринбурженке прибыль. После этого ее наставница стала склонять ее вложить большую сумму.

Воодушевленная «прибылью» студентка заняла у родственников крупные суммы и перевела их в приложение. После этого куратор перестала отвечать на сообщения студентки, и та поняла, что ее обманули мошенники. В общей сложности екатеринбурженка потеряла 6 млн рублей.

В пресс-службе городского УМВД отметили, что подобные схемы, где незнакомцы под видом «финансовых коучей» и «брокеров» манипулируют денежными сбережениями граждан, распространены. В полиции посоветовали не соглашаться на предложения о заработке «на бирже» и «инвестиционных платформах».