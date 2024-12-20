18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.02
545.19
5.09
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
19.12.2024, 21:32

В России начались проблемы с YouTube

Новости Мира 0 517

Пользователи различных операторов мобильной связи в России начали жаловаться на недоступность YouTube, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РБК.

Фото: depositphotos.com / FellowNeko
Фото: depositphotos.com / FellowNeko

Сообщается, что в четверг, 19 декабря, начали возникать проблемы при воспроизведении видео на YouTube на сетях нескольких мобильных операторов. В этом убедились сотрудники издания - абоненты этих компаний. Загрузка либо недоступна, либо происходит очень медленно. В отдельных случаях загружается несколько секунд видеоролика, но дальше загрузка не идет.

На сервисе DownDetector пользователи также жалуются на проблемы при попытках воспроизвести видео на YouTube, сбои фиксируются с полуночи 19 декабря.

В разговоре с РБК один из источников на медиарынке рассказал, что "раньше была блокировка на 30 процентов и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию". Второй источник на IT-рынке подтвердил РБК "серьезное, но еще не полное замедление работы YouTube на мобильных устройствах".

"Видим блокировку, видим очереди пользователей, видим жалобы", - пояснил собеседник.

Представитель Google сообщил, что им известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России.

"Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны", - дополнил он.

Интернет-провайдеры в России начали жаловаться на невозможность воспроизведения видео на YouTube в хорошем качестве или на полную потерю доступа к платформе на сетях фиксированной связи в начале августа. При этом на мобильных сетях сервис продолжал работать.

Роскомнадзор объяснял снижение качества работы видеосервиса уходом Google из России и прекращением поддержки инфраструктуры кеширующих серверов Google Global Cache. Эти серверы установлены на сетях российских операторов и хранят наиболее популярный контент локально, что ускоряет его загрузку для местных пользователей. Но в самом Google отрицали, что проблемы с доступом к видеохостингу у россиян связаны с техническими вопросами или действиями компании.

YouTube был создан в феврале 2005 года. В ноябре 2006 года была завершена покупка YouTube компанией Google за 1,65 миллиарда долларов.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»Новости Мира
16.12.2024, 14:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...