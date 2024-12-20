В России начались проблемы с YouTube

Пользователи различных операторов мобильной связи в России начали жаловаться на недоступность YouTube, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РБК .

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Сообщается, что в четверг, 19 декабря, начали возникать проблемы при воспроизведении видео на YouTube на сетях нескольких мобильных операторов. В этом убедились сотрудники издания - абоненты этих компаний. Загрузка либо недоступна, либо происходит очень медленно. В отдельных случаях загружается несколько секунд видеоролика, но дальше загрузка не идет.

На сервисе DownDetector пользователи также жалуются на проблемы при попытках воспроизвести видео на YouTube, сбои фиксируются с полуночи 19 декабря.

В разговоре с РБК один из источников на медиарынке рассказал, что "раньше была блокировка на 30 процентов и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию". Второй источник на IT-рынке подтвердил РБК "серьезное, но еще не полное замедление работы YouTube на мобильных устройствах".

"Видим блокировку, видим очереди пользователей, видим жалобы", - пояснил собеседник.

Представитель Google сообщил, что им известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России.

"Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны", - дополнил он.

Интернет-провайдеры в России начали жаловаться на невозможность воспроизведения видео на YouTube в хорошем качестве или на полную потерю доступа к платформе на сетях фиксированной связи в начале августа. При этом на мобильных сетях сервис продолжал работать.

Роскомнадзор объяснял снижение качества работы видеосервиса уходом Google из России и прекращением поддержки инфраструктуры кеширующих серверов Google Global Cache. Эти серверы установлены на сетях российских операторов и хранят наиболее популярный контент локально, что ускоряет его загрузку для местных пользователей. Но в самом Google отрицали, что проблемы с доступом к видеохостингу у россиян связаны с техническими вопросами или действиями компании.

YouTube был создан в феврале 2005 года. В ноябре 2006 года была завершена покупка YouTube компанией Google за 1,65 миллиарда долларов.