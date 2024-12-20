В России разрешили религиозное многоженство

Мужчине, состоящему в браке, также надлежит сообщить своей жене о намерении заключить новый брак с другой женщиной, сказал он. "Недопустимо скрывать наличие жены. Если она (вторая жена – ред.) не была поставлена в известность об этом и не готова мириться с этим, то вправе требовать расторжения своего никаха (венчания по исламским нормам – ред.)", - добавил Аляутдинов.