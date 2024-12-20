В России разрешили религиозное многоженство

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ разрешил мусульманам РФ заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам, сообщил РИА Новости зампред совета и зампредседателя ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
"Принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака. Это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам, скажем, сексуальной несовместимости супруги. Учитывается и такой факт, как нежелание супруги рожать детей", – рассказал Аляутдинов.
"Оно проявляется в равноценном материальном обеспечении всех жен, в предоставлении отдельного жилья каждой из них, в проведении мужем со всеми своими супругами равного времени в установленной по договоренности с ними очередности. Если эти условия не соблюдаются, то мужчине не разрешается вступать в полигамный брак", – добавил муфтий.
Мужчине, состоящему в браке, также надлежит сообщить своей жене о намерении заключить новый брак с другой женщиной, сказал он. "Недопустимо скрывать наличие жены. Если она (вторая жена – ред.) не была поставлена в известность об этом и не готова мириться с этим, то вправе требовать расторжения своего никаха (венчания по исламским нормам – ред.)", - добавил Аляутдинов.
"Права женщины, которая состоит только в религиозном браке, юридически не закреплены. Наше богословское заключение поможет ей совершить необходимые действия для сохранения за собой прав", – заключил муфтий.
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