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20.12.2024, 08:03

Как противостоять гипнозу - легкий способ понять, что вас пытаются ввести в транс

Новости Мира 0 535

Врач-психиатр Рафаэль Мирзабекян утверждает: гипнозу поддается любой даже самый негипнабельный человек. А потому этим зачастую и пользуются разного рода мошенники, передает hibiny.ru

Фото: magmer.ru
Фото: magmer.ru

Чаще всего, по данным эксперта, преступники прибегают к двум методам. Первый из них это — «цыганский гипноз», в ходе которого у человека исподволь пытаются вызвать чувство доверия, вводя его тем самым в трансовое состояние.

Второй же метод, напротив, призван не расслабить человека, а вогнать его в панику, отключив логику и заставив действовать под влиянием страха. Такой метод воздействия специалисты называют императивным или эмоционально-стрессовым.

Люди, попавшие под влияние преступников, в момент психологических манипуляций буквально не могут избавиться от наваждения и отнестись критически к собственным действиям. А потому эксперты настоятельно советуют избегать таких ситуаций.

Но как же понять, что тебя пытаются загипнотизировать? По мнению "Русской семерки", такой способ есть, причем он довольно несложен.

Первым делом, пишет издание, мошенник-гипнотизер начинает копировать позу жертвы, подстраиваясь под ритм ее дыхания. Другой характерный признак: манипулятор быстро произносит совершенно ненужную информацию, постепенно понижая при этом громкость голоса.

Если вы вдруг замечаете, что ваш собеседник ведет себя именно так, самое время взять себя в руки, а еще лучше — прервать общение и отойти подальше.

Ранее эксперты объяснили, что такое «дорожный гипноз» и в чем заключается его опасность для автомобилистов.

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