Дети в России скупают камни и заботятся о них, как о питомцах

В России набирает обороты увлечение детей заботой о камнях. Несовершеннолетние скупают камни на маркетплейсах, заботятся о них, как о домашних животных, и называют себя петрокерами (от английского «pet» — питомец, «rock» — камень). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT, передает "Газета.RU"

Фото: Телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА

По информации издания, новое хобби захватило детей преимущественно от 6 до 12 лет. Они покупают на интернет-площадках камни с наклеенными глазами, цены на которые стартуют от 400-500 рублей.

При покупке к «питомцу» прилагается инструкция, как с ним обращаться, а также личный паспорт, в котором можно записать имя, пол, место рождения «домашнего камня».

«Петрокеры» — движение не новое, идея сделать из камня питомца и соответствующе о нем заботиться, пришла в голову американскому копирайтеру Гэри Далу в 1970-е годы, и он даже успел на ней прилично заработать. Подробнее об этой истории можно узнать из текста «Мела» "«Камни умеют сидеть и лежать». История человека, который продавал гальку как домашних животных».