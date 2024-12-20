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20.12.2024, 09:44

Россия отказывается содержать Абхазию: «Живите как хотите»

Новости Мира 0 1 420

За последние 16 лет Абхазия получила от России не меньше 110 млрд рублей. Несмотря на такую щедрость, Сухум запрещает российскому бизнесу инвестировать в республику, передает hibiny.ru

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

После отстранения от власти президента Аслана Бжании и премьера Александра Анкваба в республике разразился энергетический кризис. Из него страна собирается выходить старым проверенным способом — за счёт России. Новые власти просят безвозмездно поставить 327 млн кВт/ч электроэнергии с 1 января 2025 года.

Стоит отметить, что бесплатная электроэнергия так развратила абхазов, что они стали массово добывать биткоины. Майнинг требует больших трат электроэнергии, поэтому на фоне кризиса власти принялись бороться с этим видом деятельности. Однако результаты мало обнадёживают — даже при длительных отключениях света в республике действуют почти 13 тысяч аппаратов для майнинга, пишет «Царьград».

В России в некоторых регионах тоже есть дефицит электроэнергии. Один из этих регионов — юг страны. На него теперь завязаны новые территории, Крым и воюющая на Украине армия. Поэтому кормить неблагодарную Абхазию слишком накладно.

Напомним, что Россия на 42% наполняет бюджет Абхазии. У 90% абхазов есть второе гражданство — российское, благодаря чему они массово ездят бесплатно лечиться в Россию по полисам ОМС. Но на получение русскими гражданства Абхазии фактически наложен запрет.

Когда лично глава РФ Владимир Путин попросил передать на баланс России комплекс госдач в Пицунде, которые по соглашению от 1995 года и так использовались для приёма руководства нашей страны, в Абхазии вспыхнули беспорядки. Спецоперация заставила пересмотреть отношение к такому положению дел.

13 декабря на заседании Общественной палаты Абхазии министр иностранных дел республики Сергей Шамба озвучил позицию России после отмены инвестиционного соглашения: «Они к нам хорошо относятся, просто сказали: не хотите денег — не надо, живите как хотите». Теперь абхазы живут. Как умеют.

Ранее «Хибины» сообщали, что Абхазия попросила Москву разморозить социальные выплаты в республике и дать денег соседям.

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