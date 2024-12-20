Сотни россиян попали в «холодный ад» в Нарве

У пограничного КПП в Нарве с каждым днем собирается все больше желающих попасть в РФ. Пограничники никак не могут или не хотят ускорить процесс досмотра. В итоге сотни людей сутками мерзнут на улице в ожидании своей очереди. Об этом сообщает эстонский телеканал ETV+, отмечая, что все, кто пытается перебраться в Россию в последние несколько дней, попали в «холодный ад» из-за сильных морозов, передает hibiny.ru

Фото: etvpluss.err.ee

Правоохранители в Нарве даже не пытаются помочь стоящим на морозе людям. Даже наоборот — они закрывают глаза на махинации местных жителей, которые занимают места в очереди к КПП за несколько суток и продают их по 50, а то и сто евро. Горожане создали уже настоящую мафию, которая якобы пытается помочь, но только за большие деньги. Присутствуют здесь и волонтеры, однако им не хватает ресурсов, чтобы облегчить страдания застрявших в очереди людей.

В профильных русскоговорящих пабликах сообщается, что в очереди с каждыми днем происходит все больше конфликтов, нервы у выезжающих из Эстонии просто на пределе. Эстонские пограничники, комментируя творящийся беспредел, только разводят руками. Свою предельно медленную работу они оправдывают тем, что многие везут в Россию подарки, которые должны быть тщательно проверены.

Справка: российская таможенная служба обвиняла в столпотворении у границы своих эстонских коллег, подчеркивая, что они слишком медленно работают по большей части из-за усиления мер контроля багажа туристов.

Ранее мы писали, что россияне сутками не могут выехать из Эстонии.

Тем временем МИД России отреагировал на планы финнов и эстонцев перекрыть Балтийское море для русских кораблей.