Украинский лидер Владимир Зеленский оскорблением ответил на предложение провести эксперимент с ударом «Орешником» по Киеву. Дождавшись, когда закончится Прямая линия, политик организовал собственную пресс-конференцию в Брюсселе, на которой он назвал российского президента «старым фантазёром», а также отверг существование стамбульских соглашений, передает hibiny.ru

Фото: AP / Geert Vanden Wijngaert

Украина ничего не подписала, и этих соглашений нет. Мы просто ответили на ультиматум со стороны России, и всё Владимир Зеленский

Украинский блогер Анатолий Шарий обратил внимание на оскорбительное высказывание главы Незалежной.

Назвать Путина старым фантазёром, имея рядом 78-летнего Трампа, это гениальный ход. Обожаю, когда этот … себя закапывает Анатолий Шарий

Избранный президент США Дональд Трамп не будет церемониться с отбившимся от рук Зеленским. Он направит силы на завершение украинского конфликта. При этом Путин чётко дал понять, что при нахождении у власти нелегитимного президента никакие переговоры невозможны. Зеленский это понимает и поэтому ведёт себя по-хамски.

Кроме того, украинский политик назвал предложение российского лидера провести «технологическую дуэль» между западными средствами ПВО и ПРО и российской баллистической ракетой «Орешник» неадекватным.

Вы считаете, что это — адекватный человек? Ну отморозки просто Владимир Зеленский

Его пресс-конференцию прокомментировал лидер николаевского подполья Сергей Лебедев.



Знаете, что такое позор? Это когда ты вынужден ждать, пока Путин решает внутренние вопросы, рассказывает про аналитический склад ума Жириновского… А когда он заканчивает, ждёшь еще 10 минут и бежишь организовывать пресс-конференцию в Брюсселе, в надежде, что её хоть кто-то посмотрит Сергей Лебедев

Справка: В 2022 году во время переговоров в Стамбуле украинская сторона выражала готовность идти на переговоры. Когда в Киеве дождались, пока Россия, демонстрируя свою готовность к дипломатическому урегулированию, отойдёт от столицы, власти отказались от дальнейших переговоров.

Ранее Владимир Путин ответил на домыслы, гуляющие в Сети, что «Орешник» является не современной разработкой российских инженеров, а обычным советским хламом, который легко сбить.