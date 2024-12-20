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20.12.2024, 12:02

Ни компании, ни денег: Татьяне Ким судом отказано во взыскании 37 млрд рублей с бывшего мужа

Новости Мира 0 4 893

Бизнесвумен Татьяне Ким не удовлетворили иск, в котором она требовала взыскать около 37 млрд руб. с экс-супруга Владислава Бакальчука и директора компании «ВБ Девелопмент» Дениса Кузнецова. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Фото: тг-канал Татьяны Ким
Фото: тг-канал Татьяны Ким

Бывший муж бизнесвумен пояснил, что сначала Татьяна заявила о том, что компания якобы принадлежит ей. А после от лица этой организации она подала иск.

Разумеется, суд не признал её права на компанию. Потом было отказано и в удовлетворении иска
Владислав Бакальчук

Справка: Татьяна и Владислав Бакальчук были женаты с 2004 года, за это время у пары родились семеро детей. Летом 2024 года в жизни Татьяны Ким, её семьи и Wildberries закрутились события, достойные экранизации. О разводе с мужем она объявила 23 июля 2024 года. В сентябре она сменила фамилию на Ким.

В октябре 2024 года Татьяна заявила, что Владислав пытался «переписать бизнес» на себя. Бакальчук, в свою очередь, заявлял, что хотел бы сохранить семью. 18 сентября в офисе Wildberries произошла перестрелка, в результате которой были убиты два охранника. Бизнесвумен заявила, что её муж с вооружёнными людьми попытался захватить офис. Сам Бакальчук уверял, что прибыл в бизнес-центр на переговоры.

Ранее Владислав Бакальчук назвал главного виновника разрушения его семьи и компании Wildberries.

До этого Татьяна Ким рассказала о насилии со стороны бывшего мужа.

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