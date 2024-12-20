106-летняя женщина раскрыла алкогольный секрет долголетия

Жительница штата Огайо, США , отпраздновала 106-й день рождения и рассказала, что помогает ей жить так долго. Об этом пишет UPI, передает Lenta.ru

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Флоренс Хэкман назвала секретом долголетия канадский виски Fireball. Женщина так сильно любит этот алкогольный напиток, что об этом в 2023 году узнали производители марки. Они подарили ей несколько бутылок виски на 105-летие.

Кроме того, долгожительница считает, что позитивное отношение к жизни увеличивает ее продолжительность. Сама она старается всегда хорошо относиться к людям и находить приятные моменты в каждом дне.

Хэкман живет в доме престарелых, среди постояльцев которого у нее много друзей. Они вместе активно следят за успехами ее любимого клуба по американскому футболу — «Цинциннати Бенгалс».

Ранее сообщалось, что эксперты изучили образ жизни долгожителей из Южной Калифорнии, США, и назвали главную пищевую привычку старейших в мире людей. Все они предпочитали одно блюдо на завтрак.