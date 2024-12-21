Машина на полной скорости врезалась в толпу на ярмарке в Германии

Фото: Dörthe Hein

По данным Bild, на рождественской ярмарке в городе Магдебург (Саксония-Анхальт) водитель автомобиля въехал в толпу людей. Представитель правительства земли Маттиас Шуппе подтвердил факт нападения, сообщает MDR Sachsen-Anhalt. Инцидент произошел в 19:04 по местному времени. Предположительно, транспортное средство — тёмный BMW. Водитель был задержан сразу после происшествия. Сообщается о многочисленных раненых в результате нападения. Возможно, есть погибшие.

Известно, что в результате нападения пострадало более 20 человек. Как сообщают очевидцы, автомобиль направился прямо в толпу людей неподалёку от ратуши. Рождественская ярмарка была закрыта, организаторы призвали покинуть центр города. Как сообщает издание Mitteldeutsche Zeitung, город Халле, расположенный примерно в 80 километрах от места происшествия, сразу после атаки усилил меры безопасности на своей рождественской ярмарке. Больницы города готовятся принять пострадавших. Об этом сообщил Тобиас Тешнер, руководитель отдела безопасности города Халле. Полиция осматривает оцепленный район рождественской ярмарки в поисках взрывчатых веществ.