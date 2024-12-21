Недостаток дневного света повышает риски психических заболеваний – ученые

Ученые из Саутгемптонского университета выяснили, что свет играет особую роль в регуляции настроения и развитии психических расстройств, рассказывает Tengri Life со ссылкой на The Conversation .

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Как показали результаты исследования, нарушения циркадных ритмов, которые могут быть вызваны как нехваткой дневного света, так и ярким светом ночью, повышают риск возникновения депрессии, биполярного расстройства и других психических заболеваний.

Анализ данных о мозговой активности показал, что дневной свет оказывает влияние на участки мозга, отвечающие за настроение и бодрость. Солнечный свет влияет на уровень серотонина – нейромедиатора, который регулирует настроение.

Воздействие же яркого света ночью нарушает циркадные ритмы, что способствует усилению симптомов тревоги, депрессии и других расстройств, так как свет ночью дестабилизирует биологические часы, утверждают ученые.

Для минимизации рисков ученые рекомендуют избегать яркого света ночью, получать достаточно солнечного света днем и поддерживать стабильный режим сна и бодрствования.