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21.12.2024, 13:57

Трагедия в Магдебурге: что известно о водителе въехавшего в толпу авто

Новости Мира 0 491

Накануне вечером в Магдебурге водитель арендованного автомобиля въехал в толпу на рождественском рынке. Ранее издание  Bild сообщало о том, что погибли по меньшей мере 11 человек. Пока что официально подтверждена смерть двух человек — взрослого и ребёнка. Ещё десятки людей получили травмы разной степени тяжести, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  Deutsche Welle.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Издание сообщает о как минимум 60 пострадавших.

Как пишет газета Die Welt, злоумышленник - мужчина 1974 года рождения.  Он - врач из Саудовской Аравии, который приехал в Германию в 2006 году.

Еженедельник Der Spiegel уточняет, что 50-летний подозреваемый Талеб А. - врач-психиатр и психотерапевт. По данным издания Die Welt, мужчина проживал в городе Бернбурге, расположенном в 50 км от Магдебурга. Он имел разрешение на долгосрочное пребывание в Германии. По месту жительства подозреваемого на момент публикации проходили обыски. Газета нашла в соцсетях профиль пользователя Taleb Al Abdulmohsen, который подходит под описание на основе перечисленных выше данных.

Как пишет Der Spiegel, Талеб  годами активно участвовал в опубликовании сообщений в соцсетях. В частности, давал советы женщинам из Саудовской Аравии, как им бежать из этой страны. Кроме того, у него был собственный сайт, посвященный предоставлению политического убежища в Германии.

По данным немецкой прессы, полиция не имела сведений о том, что Талеб А. разделяет исламистские взгляды. Между тем, как выяснили СМИ, восемь дней назад в одном американском блоге, враждебно относящемся к исламу, появилось видеоинтервью с Талебом А. На протяжении 45 минут он утверждает следующее: германское государство проводит скрытую "секретную операцию" с целью охоты по всему миру за отошедшими от ислама уроженцами Саудовской Аравии, чтобы "уничтожить их жизнь". В то же время сирийские джихадисты получают в Германии убежище, заявляет он.

В ноябре мужчина опубликовал в соцсети X так называемые "требования либеральной саудовской оппозиции". Первым пунктом значилось: "Германия должна защитить свои границы  от нелегальной миграции. Выяснилось, что политика открытых границ была планом Меркель (экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. - Ред) по исламизации Европы".

По имеющимся сейчас данным, это преступник-одиночка. Так что для города, по текущей оценке, больше нет опасности, поскольку мы смогли задержать его и сейчас проводятся все следственные действия, - заявил политик Райнер Хазелофф.

Случившееся в Магдебурге он назвал "катастрофой для города Магдебурга, для федеральной земли и для Германии в целом".

Саудовская Аравия выразила Германии соболезнования в связи с трагедией на рождественской ярмарке в Магдебурге.

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