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21.12.2024, 15:05

Три ситуации, которые выводят из себя терпеливых людей, назвали ученые

Новости Мира 0 515

Американские ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде изучили феномен терпения и то, как люди реагируют на необходимость ждать, сообщает Zakon.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB).

Философы и религиоведы называют терпение добродетелью, однако большинство людей утверждают, что они нетерпеливы. Это заставило задуматься, служит ли терпение не столько хорошим качеством личности, сколько проявлением того, как мы справляемся с повседневными разочарованиями, - отметила автор работы, психолог Кейт Суини.

Специалисты провели три теста, охвативших 1200 человек. Участников попросили описать реакции на раздражающие сценарии из обычной жизни, такие как дорожная пробка, долгое скучное совещание или задержка рейса в аэропорту.

Добровольцы указывали, насколько нетерпеливыми они будут в каждом сценарии. Также люди поделились способами борьбы с раздражением, включая отвлечение внимания, глубокое дыхание и размышление о положительных сторонах ситуации.

Эксперимент показал, что сильнее всего выдержку людей подрывают три случая:

  • потеря времени, связанная с риском упустить что-то важное, например, опоздание на концерт любимой группы из-за пробок;
  • неприятные условия ожидания;
  • наличие конкретного виновника задержки.
Также люди сообщали, что ожидание вызывает больший дискомфорт, когда его длительность растет вопреки ожиданиям, - говорится в исследовании.

Ученые также выяснили, что доброжелательность и привычка сопереживать окружающим помогают людям легче справляться с ситуациями, испытывающими их терпение.

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