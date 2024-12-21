Атака дронов на жилой дом в Казани попала на видео

Два дрона врезались в 37-этажный ЖК "Лазурные небеса" в Казани утром 21 декабря. На место прибыли оперативные службы, началась эвакуация жителей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Фото: кадр из видео

Как сообщается, первый дрон влетел в дом около 07:50, спустя 50 минут многоэтажку атаковал второй беспилотник.

Атака беспилотников попала на видео. На кадрах видно, как дрон врезается в многоэтажный ЖК и происходит взрыв. В жилом комплексе начался сильный пожар. На месте работают оперативные службы.

Жильцов дома эвакуируют по лестницам, так как лифты не работают. На данный момент информации о пострадавших нет.

По данным Baza, в городе зафиксированы случаи падения еще нескольких беспилотников.

Также стало известно, что беспилотники атаковали еще два жилых здания - ЖК "Манхэттен" и четырехэтажный многоквартирный дом.