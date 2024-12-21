Новогодние фильмы помогут успокоить собаку во время праздников

Кинолог рассказал о том, как успокоить домашнюю собаку в праздники, когда приходит много гостей и очень шумно на улице, сообщает Zakon.kz .

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Как сообщает издание Thesun, Колин Теннант работает с собаками много лет. Он уверен, что классическая музыка может успокоить домашних питомцев, которые нервничают во время шумных праздников.

У классической музыки обычно более низкий темп. Это помогает снизить частоту сердцебиения вашей собаки и может успокоить ее, - говорит Теннант.

Чтобы провести праздничный вечер с питомцем, кинолог также предлагает включить добрый новогодний фильм.

Собаки видят и слышат намного больше, чем люди и позитивно реагируют на что-то знакомое. Например, фильмы с высокочастотными звуками, могут напомнить им о знакомых игрушках, - считает кинолог.

Вместе с тем он предлагает включить любимцам фильмы, которые хозяева часто смотрят. Так собака почувствует обычную атмосферу и ей будет намного спокойнее при виде чужих людей.

В тройку лучших новогодних фильмов для собак, по мнению кинолога, входят: