Ученые назвали неочевидный фактор, помогающий справиться с горем от потери близких

Американские ученые из Университета штата Огайо и Университета Иллинойса выяснили, что пребывание на природе помогает людям справиться с осложненным горем при утрате родных и близких. Исследование опубликовано в Международном журнале экологических исследований и общественного здоровья (IJERPH), передает Газета.ру .

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Осложненное горе - длительная и интенсивная реакция скорби, которая сохраняется в течение долгого времени и мешает человеку функционировать в повседневной жизни. Она выходит за рамки типичной утраты, вызывая постоянную тоску по ушедшему, трудности с принятием потери и онемение чувств.

В новом исследовании задействовали 153 человека, потерявших близких из-за COVID-19 в 2021-2022 годах.

Участники заполнили онлайн-опросник для оценки переживаемой ими скорби, тревожности, депрессии и связи с природой. Ученые также по открытым данным оценили степень озеленения районов, где жили добровольцы.

Результаты показали, что люди, испытывающие повышенный уровень горя, сообщали о более серьезных симптомах тревоги и депрессии. Эти ассоциации оказались особенно выражены при осложненном горе.

Интересно, что участники с более высоким уровнем горя также сообщили, что проводят больше времени на природе.

Дальнейший анализ показал, что чувство связи с природой ослабило связь между сложным горем и депрессией. Для людей с низким или средним уровнем связи с природой более серьезные симптомы сложного горя были связаны с более интенсивными симптомами депрессии.

Но для людей с сильным чувством связи с природой тяжесть сложного горя не коррелировала с тяжестью симптомов депрессии.

Похожая картина наблюдалась и с тревожностью, хотя в этом случае связь между горем и тревогой лишь ослабевала, но не пропадала полностью.

По словам исследователей, пребывание на природе может поддержать психическое здоровье людей, которым трудно справиться с утратой родных и близких.