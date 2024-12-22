Малайзия возобновит поиски пропавшего 10 лет назад Boeing с пассажирами

Правительство Малайзии решило возобновить поиски пропавшего в марте 2014 года Boeing 777 с 239 человеками на борту, передает Tengri Travel со ссылкой на Independent .

Фото: Pixabay

Министр транспорта Малайзии Энтони Лоук сообщил, что кабинет министров одобрил сделку на сумму 70 миллионов долларов с американской компанией Ocean Infinity, занимающейся морской разведкой, по поиску самолета.

Сделка будет осуществляться по принципу - "нет находки - нет гонорара". Это значит, что компания получит оплату только в том случае, если обломки самолета будут найдены.

Энтони Лоук отметил, что новые поиски будут проводиться на участке площадью 15 тысяч квадратных километров в южной части Индийского океана и будут основаны на новых данных, которые Куала-Лумпур счел достоверными.

К слову, многочисленные попытки найти обломки пропавшего самолета за последнее десятилетие закончились разочарованием, включая поиски Ocean Infinity в 2018 году, которые были прекращены через три месяца.

Существует множество теорий заговора относительно судьбы самолета. Есть неподтвержденные данные о том, что самолет был сбит иностранными военными. Некоторое исследователи утверждают, что пилот Захари Ахмад Шах намеренно разбил самолет.

Напомним: самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH370 по маршруту Куала - Лумпур - Пекин, исчез с радаров в ночь с 7 на 8 марта 2014 года менее чем через час после взлета. На борту лайнера находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Предположительно, лайнер потерпел крушение и его останки находятся где-то на дне южной части Индийского океана.