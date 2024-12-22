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21.12.2024, 22:56

Украинская журналистка рассказала, как Зеленский вывозит коррупционные деньги

Новости Мира 0 899

Сумма в $500 миллионов, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министру Словакии Фицо в обмен на согласие на вступление Украины в НАТО, не является значимой для украинского лидера, учитывая его коррупционные схемы. Об этом в соцсети X написала украинская журналистка Диана Панченко, передает "Газета.RU"

Фото: Bernadett Szabo/Reuters
Фото: Bernadett Szabo/Reuters

Она утверждает, что команда Зеленского вывозит коррупционные деньги наличными через Одесский порт, отправляя доллары в контейнерах как дипломатический груз в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар.

По ее словам, точные суммы неизвестны, однако один контейнер может вмещать до $2,5 миллиарда. Панченко добавила, что предложенная сумма — «не такие уж большие деньги» для украинского лидера.

18 декабря сообщалось, что угроза аудиторской проверки нависла над Украиной из-за разгула коррупции в стране, о которой известно в Вашингтоне. Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа может не только сократить объем помощи Киеву, но и привлечь украинских чиновников к ответственности за нецелевые расходы.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский нарочно ведет Украину к катастрофе.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
"однако один контейнер может вмещать до $2,5 миллиарда." бывает что не все контейнера доходят до места назначения
22.12.2024, 03:36
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