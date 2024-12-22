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22.12.2024, 00:04

Названы даты удачи в 2025 году

Новости Мира 0 488

Астролог, таролог и эксперт в трактовке сновидений Марианна Басс рассказала, что в 2025 году нас ожидают особые дни, которые станут отправной точкой для позитивных изменений, достижения целей и исполнения желаний, сообщает Zakon.kz.

Фото: dzen.ru
Фото: dzen.ru

Эти моменты не случайны — они предлагают уникальные возможности, если использовать их с умом, отметила она для Рамблер. 

Уникальные даты года

20 января — день обновления целей. Юпитер и Венера формируют гармоничный аспект, создавая идеальные условия для начинаний. Этот день подходит для планирования новых проектов, оформления сделок и продуктивного общения с партнерами.

13 марта — время личной трансформации. Растущая Луна вблизи полнолуния усиливает энергию перемен. День благоприятен для работы над внутренними конфликтами, развития интуиции и освобождения от старых обид.

7 мая — пик финансовой удачи. Соединение Меркурия и Солнца в одном знаке делает мышление более ясным. Отличное время для подписания контрактов, инвестиций или поиска новых источников дохода.

19 августа — гармония в отношениях. Венера, символ любви и красоты, занимает сильную позицию. Это идеальный день для восстановления семейных связей, романтических встреч и даже заключения браков.

12 ноября — день силы и решительности. Активная энергия Марса пробуждает внутреннюю силу. День подходит для карьерных прорывов, принятия важных решений и защиты своих интересов.

Энергия ретроградных планет

Периоды ретроградности в 2025 году также могут быть полезны, если подойти к ним осознанно.

Ретроградный Меркурий (15 марта — 7 апреля). Это время анализа и завершения начатых дел. Избегайте поспешных действий, сосредоточьтесь на исправлении ошибок и доведении до конца старых проектов.

Ретроградный Сатурн (13 июля — 28 ноября). Период укрепления основ и пересмотра долгосрочных планов. Отличное время для оценки своих целей и корректировки стратегии.

Как усилить влияние этих дней

Четкая постановка целей. Осознание своих желаний помогает направить энергию в нужное русло. Практика благодарности. Признание своих успехов и даже небольших достижений увеличивает внутреннюю энергетику. Расстановка приоритетов. Используйте удачные дни для решения ключевых вопросов, а рутинные дела оставьте на другое время.

Эти даты — шанс для роста и перемен. Умение воспользоваться энергией каждого дня поможет вам добиться успеха и гармонии.

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