Самолет упал в России: случилось чудо

Пропавший на Камчатке в России самолет Ан-2 обнаружен спасателями. Все находящиеся на борту люди живы, передает Liter.kz .

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По данным Shot, воздушное судно искали три дня. На борту находились два члена экипажа и один пассажир: командир Ан-2 — Андрей Гордеев, второй пилот — Евгений Митасов. Самолет направлялся из села Мильково в село Оссора и далее на посадочную площадку Аметистовое.

Пропавшему борту 36 лет — его произвели в 1988 году. До этого он долгое время летал в Орловской области. В 2017 году был передан в компанию "Лайт Эйр". Последним эксплуатантом является компания ООО "Фаеравиа". Его поиски вели два спасательных вертолёта Ми-8 и наземная группа из шести сотрудников МЧС РФ на снегоходах.

Сейчас эвакуированные вылетели в Мильково на Ми-8.