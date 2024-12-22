Ученые выяснили, сколько времени нужно проводить перед телевизором, чтобы заработать деменцию

Сразу несколько международных исследований показали страшную связь между временем ежедневного просмотра телевизора и риском развития деменции. Об это сообщает авторитетное издание International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, передает http://hibiny.ru

Фото: forbes.com

Изучив результаты экспериментов, в которых участвовало больше полумиллиона человек, ученые из разных стран пришли к выводу, что просмотр ТВ больше четырех часов в день повышает риск развития слабоумия до 49%. Медики также выяснили, что умеренное использование компьютера (самое большее — час в день) наоборот, укрепляет когнитивные способности.

У фанатов ТВ, сидящих перед экраном по многу часов в день, специалистами обнаружена патология гиппокампа. Если быть точнее, отвечающая за память область мозга стремительно уменьшается из-за длительного просмотра телевизора.

Ученые отмечают, что снизить риски страшных нарушений когнитивных способностей не так уж и сложно — достаточно заменить полчаса просмотра ТВ на физическую активность.

Справка: быстрее всего гиппокамп уменьшается в объемах при болезни Альцгеймера — одной из самых распространенных форм деменции.

Статья носит информационный характер. Не является медицинским назначением. Требуется консультация специалиста.

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