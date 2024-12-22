США по ошибке сбили свой истребитель над Красным морем

Как пишет издание, американский истребитель был сбит крейсером USS Gettysburg ВМС США. Инцидент произошел накануне, 22 декабря.

Ракетный крейсер USS Gettysburg, входящий в ударную группу авианосца USS Harry S. Truman, по ошибке открыл огонь и поразил самолет F/A-18, взлетавший с авианосца USS Harry S. Truman, - пишет издание со ссылкой на сообщение Центрального командования США.

Отмечается, что оба пилота катапультировались и найдены живыми. Один из них получил незначительные травмы.