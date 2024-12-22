США по ошибке сбили свой истребитель над Красным морем

Истребитель был сбит "дружественным огнем", когда США наносили авиаудары по позициям йеменских хуситов. Пилоты живы, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS News.
Как пишет издание, американский истребитель был сбит крейсером USS Gettysburg ВМС США. Инцидент произошел накануне, 22 декабря.
Ракетный крейсер USS Gettysburg, входящий в ударную группу авианосца USS Harry S. Truman, по ошибке открыл огонь и поразил самолет F/A-18, взлетавший с авианосца USS Harry S. Truman, - пишет издание со ссылкой на сообщение Центрального командования США.
Отмечается, что оба пилота катапультировались и найдены живыми. Один из них получил незначительные травмы.
Как именно военные могли принять F/A-18 за вражеский самолет, пока не понятно, пишет издание. Однако ЧП свидетельствует о том, что Красное море остается опасным для судоходства из-за продолжающихся атак хуситов, несмотря на действия международной коалиции во главе с США.
Комментарии0 комментарий(ев)